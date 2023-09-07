Putri Ariani, salah satu peserta Americas Got Talent 2023 berhasil lolos menuju babak final Americas Got Talent (AGT) musim ke-18 pada Kamis (7/8/2023) WIB

Seperti dilansir dari kanal Youtube Americas Got Talent dan Instagram AGT result show. Putri Ariani berhasil mengalahkan grup tari Murmuration, saat babak penyisihan yang menyisakan 11 peserta

Rasa senang dan bahagia Putri tak luput dari komentar salah satu juri AGT, yaitu Simon Cowell. Di babak final AGT 2023, Putri Ariani akan bersaing dengan 5 kontestan yang lolos menuju babak pamungkas.

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

