Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Puluhan rumah warga yang mayoritas terbuat dari bahan semi permanen ludes terbakar

Hembusan angin kencang di lokasi kebakaran membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran diketahui berawal dari korsleting listrik di lantai dua rumah warga dan menjalar ke rumah warga lainnya.

Hingga kini, sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman di lokasi.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News