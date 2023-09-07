Satu unit bus gandeng Transjakarta yang tidak terpakai terbakar di kantor Suku Dinas Perhubungan di Cengkareng, Jakarta Barat. Kobaran api dengan cepat melahap satu unit bus gandeng yang berada di lahan parkir kantor.

Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang tertiup angin dan menyambar bagian dalam bus. Kebakaran berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi.

(fru)

