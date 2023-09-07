Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Dudung memuji penanganan Karhutla di Provinsi Jambi, Kamis (7/9). Ia mengatakan penanganan Karhutla sudah sangat bagus dan terkendali

Berkat sinergitas TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat yang responsif saat ini di Jambi hanya terdapat 4 titik api. KASAD juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News