Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Dudung memuji penanganan Karhutla di Provinsi Jambi, Kamis (7/9). Ia mengatakan penanganan Karhutla sudah sangat bagus dan terkendali
Berkat sinergitas TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat yang responsif saat ini di Jambi hanya terdapat 4 titik api. KASAD juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: Akira Aulia W
(rns)
