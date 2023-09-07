Video amatir merekam saat dua kelompok pemuda terlibat tawuran. Peristiwa di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten

Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, air keras dan celurit. Remaja inisial PMI (15) menjadi korban luka di kepala dan wajah terkena air keras. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap 13 orang, Rabu (6/9). Polisi mengamankan barang bukti, sajam dan satu jeriken air keras

Kontributor: Aimarani

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

