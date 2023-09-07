...

Gunakan Air Keras saat Tawuran, 13 Orang Ditangkap di Tangerang

Aimarani, Jurnalis · Kamis 07 September 2023 14:15 WIB
Video amatir merekam saat dua kelompok pemuda terlibat tawuran. Peristiwa di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten
 
Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, air keras dan celurit. Remaja inisial PMI (15) menjadi korban luka di kepala dan wajah terkena air keras. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap 13 orang, Rabu (6/9). Polisi mengamankan barang bukti, sajam dan satu jeriken air keras
 
Kontributor: Aimarani
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

