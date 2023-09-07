Warga menangkap delapan ekor ular piton di rumah kosong, Rabu (6/9). Rumah berada di Jalan Gang Janur, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur.

Penampakan ular sudah terjadi sejak beberapa hari lalu di tembok rumah. Warga menangkap hewan melata dengan panjang sekitar tiga meter itu.

Karena curiga masih ada ular, warga dan petugas kembali menyisir rumah.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

