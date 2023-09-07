...

Kamis 07 September 2023 07:54 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video viral istri polisi yang merupakan Tiktoker memarahi siswa magang di Probolinggo, Jawa Timur. Video berikutnya, aksi nekat ibu diduga 'baby blues' di Stasiun Pasar Minggu berhasil digagalkan petugas.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Timnas Basket Amerika lolos ke semifinal FIBA World Cup 2023 usai mengalahkan Timnas Italia dengan skor cukup telak, 100-63.

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

