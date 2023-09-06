Pasca-dipermudahnya syarat pembelian motor listrik, memberikan dampak positif terhadap peningkatan unit penjualan. Salah satunya dealer motor listrik Gesits Bali Pratama di Denpasar, Bali.

Sebelum pemberlakuan subsidi Rp7 juta per KTP, jumlah unit yang terjual per bulan hanya 10-15 unit. Sementara, pasca-diberlakukannya subsidi Rp7 juta, penjualan meningkat hingga 30 unit per bulan.

Kontributor: Indira Arri

Produser: Akira Aulia W

(fru)

