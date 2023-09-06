Inovasi Pasar Digital UMKM Hantarkan Telkom Raih Indonesia Awards 2023

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Leap Telkom Digital mendapatkan penghargaan Indonesia Awards 2023 pada kategori Outstanding Awards for Integrated berkat Inovasi Pasar Digital (PaDi) UMKM. Piala Indonesia Awards diterima langsung Chief Executive Officer (CEO) PaDi UMKM Jimmy Karisma Ramadhan di iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Keberhasilan Telkom ini dicapai atas penilaian terhadap inovasinya yang telah menghadirkan platform digital untuk para pelaku UMKM. Adapun inovasi yang diikutsertakan pada penghargaan tersebut, yakni PaDi (Pasar Digital) UMKM.

Indonesia Awards 2023 merupakan ajang penganugerahan tertinggi yang diberikan kepada figur nasional dan publik, juga pemerintah dan nonpemerintah, serta organisasi atas inovasi, dedikasi, dan konsistensi yang diberikan dalam membangun negeri. Acara penganugerahan Indonesia Awards 2023 disiarkan secara Live di iNews dan melalui streaming di Vision+ dan RCTI+.

