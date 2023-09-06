Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral, Rabu (6/9). Pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin. Pertemuan keduanya digelar di ruangan Kakatua JCC dan berlangsung tertutup.

Hari ini merupakan hari kedua rangkaian KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Diketahui, Presiden Shahabuddin tiba di Indonesia pada Senin (4/9). Presiden Bangladesh hadir sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA).

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

