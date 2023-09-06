Luluk Sofiatun Jannah TikToker Probolinggo yang memarahi dan menyebut babu kepada anak magang minta maaf. Pemilik akun IG @luluknuril ini ternyata juga seorang istri anggota polisi Polres Probolinggo.

Dihadapan Kapolres Probolinggo, kepala sekolah, Dinas Sosial dan unit PPA berjanji akan bermedia sosial dengan baik. Sebelumnya, Luluk Nuril memposting dirinya marah-marah dan berkata babu kepada seorang siswi magang di swalayan Kota Probolinggo.

(mhd)

