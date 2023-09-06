...

Kapal Terbakar, Ratusan Penumpang Termasuk Anak-Anak Terlantar di Pelabuhan Indah Kiat

Iskandar Nasution, Jurnalis · Rabu 06 September 2023 21:50 WIB
A A A
Kobaran api di KMP Mutiara Berkah 1 di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Banten belum juga padam, Rabu (6/9) malam.
 
Puluhan mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api banyaknya bahan material di dalam lambung kapal membuat api sulit dipadamkan
 
Ratusan penumpang masih menunggu kepastian keberangkatan mereka saat ini ditempatkan disebuah gudang di sekitar pelabuhan.
 
Rencananya kapal akan berangkat menuju Pelabuhan Panjang, Lampung pukul 10 pagi, namun kapal berisi 159 penumpang dan 135 unit kendaraan hangus terbakar.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini