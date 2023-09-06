Kobaran api di KMP Mutiara Berkah 1 di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Banten belum juga padam, Rabu (6/9) malam.

Puluhan mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api banyaknya bahan material di dalam lambung kapal membuat api sulit dipadamkan

Ratusan penumpang masih menunggu kepastian keberangkatan mereka saat ini ditempatkan disebuah gudang di sekitar pelabuhan.

Rencananya kapal akan berangkat menuju Pelabuhan Panjang, Lampung pukul 10 pagi, namun kapal berisi 159 penumpang dan 135 unit kendaraan hangus terbakar.

