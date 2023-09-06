Karhutla terjadi dilahan milik Perhutani di Wilayah Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu (6/9).

Lahan yang kering serta angin kencang membuat api cepat menyebar lebih dari 1 hektare lahan jati hangus terbakar

Diduga kebakaran dipicu aktivitas pembakaran daun jati kering oleh warga, petugas berusaha menyisir lahan kering untuk memutus api secara manual. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran.

Kontributor: Kismaya Widodo



