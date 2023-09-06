...

Detik-Detik Hutan Jati Terbakar Diduga Akibat Aktivitas Pembakaran Daun Kering oleh Warga

Rabu 06 September 2023 21:28 WIB
Karhutla terjadi dilahan milik Perhutani di Wilayah Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu (6/9).
 
Lahan yang kering serta angin kencang membuat api cepat menyebar lebih dari 1 hektare lahan jati hangus terbakar
 
Diduga kebakaran dipicu aktivitas pembakaran daun jati kering oleh warga, petugas berusaha menyisir lahan kering untuk memutus api secara manual. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran.
 
Kontributor: Kismaya Widodo

(fru)

