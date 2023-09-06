...

Gala Dinner KTT ASEAN, Hanya Delegasi dan Transjakarta yang Boleh Melintas

Giffar Rivana, Jurnalis · Rabu 06 September 2023 20:00 WIB
Digelarnya Gala Dinner KTT ASEAN membuat Jalan Jendral Sudirman arah Semanggi kini ditutup oleh kepolisian. Saat ini, hanya kendaraan delegasi KTT ASEAN dan juga bus Transjakarta yang boleh melintas Jalan Jendral Sudirman.
 
Pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 18.57 WIB di Bundaran HI, kendaraan yang melaju dari arah MH Thamrin dialihkan menuju Jalan Imam Bonjol ke arah Menteng Jakarta Pusat. 
 
Sementara jalan Jendral Sudirman sudah dilakukan sterilisasi oleh pihak kepolisian. Beberapa delegasi seperti negara Timor Leste sudah melintasi Bundaran HI, menuju tempat Gala Dinner di Hutan Kota by Plataran, pada Rabu (6/9/2023) malam.

