Cerita Warga Naik Turun Bukit Berburu Air Bersih di Perbukitan Tegal

Yunibar, Jurnalis · Rabu 06 September 2023 16:15 WIB
Warga Desa Lebakwangi, Jatinegara, Tegal terpaksa berburu air bersih disebuah sumber mata air imbas el nino, Selasa(5/9). Warga harus naik turun bukit untuk menuju lokasi,  aliran sumber mata air yang kecil membuat warga harus bergiliran  mengambil air.
 
Jika tidak mengambil dari mata air, warga terpaksa membeli air bersih dengan harga Rp2.000  rupiah per  jerigen. Tercatat sebanyak  6 Desa mengalami krisis air bersih, warga berharap Pemkab Tegal segera memberikan bantuan air bersih.
 
Kontributor: Yunibar

(fru)

