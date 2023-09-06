Warga Desa Lebakwangi, Jatinegara, Tegal terpaksa berburu air bersih disebuah sumber mata air imbas el nino, Selasa(5/9). Warga harus naik turun bukit untuk menuju lokasi, aliran sumber mata air yang kecil membuat warga harus bergiliran mengambil air.

Jika tidak mengambil dari mata air, warga terpaksa membeli air bersih dengan harga Rp2.000 rupiah per jerigen. Tercatat sebanyak 6 Desa mengalami krisis air bersih, warga berharap Pemkab Tegal segera memberikan bantuan air bersih.

Kontributor: Yunibar

(fru)

