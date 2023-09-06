Pengemudi ojol terjatuh dari motor setelah lehernya terjerat kabel optik. Kejadian di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jaktim, Rabu (6/9) dini hari.

Awalnya pengemudi ojol berkendara di belakang truk. Tak lama berselang lehernya terjerat kabel optik dan pengemudi jatuh di jalan. Leher pengemudi ojol luka ringan dan motor yang dikendarai rusak .

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B. Lilia Nova

