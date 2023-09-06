Truk bermuatan seribu anak ayam (doc) terbakar diduga korsleting listrik. Kejadian di Jalan Poros Marusu, Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (6/9).

Kebakaran mengundang perhatian pengguna jalan dan mencoba memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam tiba di lokasi. Mayoritas anak ayam yang ada dalam truk bisa diselamatkan.

Kontributor: Wahyu Ruslan

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

