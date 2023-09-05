...

Setelah 18 Tahun Pergi, Sergio Ramos Resmi Pulang ke Sevilla

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 13:15 WIB
Sergio Ramos resmi pulang ke klub lamanya Sevilla FC, setelah 18 tahun berkarir di beberapa klub top Eropa. Ramos yang didatangkan dengan status bebas transfer menandatangani kontrak selama satu tahun bersama Sevilla.
 
Pemain berusia 37 tahun itu adalah produk asli akademi Sevilla. Ia bergabung dengan Sevilla pada usia tujuh tahun dan melakukan debut di tim utama pada awal Februari 2004.
 
Dengan kembalinya Ramos diharapkan mampu memperbaiki performa klub yang bermarkas di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan tersebut
 
Produser : Febry Rachadi
