Sergio Ramos resmi pulang ke klub lamanya Sevilla FC, setelah 18 tahun berkarir di beberapa klub top Eropa. Ramos yang didatangkan dengan status bebas transfer menandatangani kontrak selama satu tahun bersama Sevilla.

Pemain berusia 37 tahun itu adalah produk asli akademi Sevilla. Ia bergabung dengan Sevilla pada usia tujuh tahun dan melakukan debut di tim utama pada awal Februari 2004.

Dengan kembalinya Ramos diharapkan mampu memperbaiki performa klub yang bermarkas di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan tersebut

------------

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News