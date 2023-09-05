...

Mencicipi Kuliner Tiram Bakar Khas Pantai Ngebum, Kendal, Jateng

Eddie Prayitno, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 13:35 WIB
Menikmati hidangan seafood dengan aneka ragam jenis hewan laut biasanya disajikan di sebuah restoran. Berbeda jika berkunjung ke pantai Ngebum, Kaliwungu, Kendal Jateng. Salah satu kuliner yang menggugah rasa adalah tiram bakar, warung Khafidin 
 
Tiram bakar menjadi hidangan favorit bagi pengunjung wisata di pantai Ngebum, Kaliwungu. Untuk harga seporsi tiram bakar dihargai Rp 20 ribu rupiah sudah dengan aneka bumbu 
 
Reporter : Eddie Prayitno   
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

