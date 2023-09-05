Menikmati hidangan seafood dengan aneka ragam jenis hewan laut biasanya disajikan di sebuah restoran. Berbeda jika berkunjung ke pantai Ngebum, Kaliwungu, Kendal Jateng. Salah satu kuliner yang menggugah rasa adalah tiram bakar, warung Khafidin

Tiram bakar menjadi hidangan favorit bagi pengunjung wisata di pantai Ngebum, Kaliwungu. Untuk harga seporsi tiram bakar dihargai Rp 20 ribu rupiah sudah dengan aneka bumbu

Reporter : Eddie Prayitno

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

