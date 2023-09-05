Jip wisata yang mengangkut 4 penumpang di Kawasan Wisata Gunung Bromo masuk jurang sedalam 30 meter di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, akibatnya 1 orang tewas sementara 4 lainnya luka luka
Peristiwa terjadi saat sopir jip wisata kaget berpapasan dengan kendaraan lain dan sempat bersenggolan kemudian membanting setir.
Kontributor: Hana Purwadi
Produser : Hendra Kambil
