Jip wisata yang mengangkut 4 penumpang di Kawasan Wisata Gunung Bromo masuk jurang sedalam 30 meter di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, akibatnya 1 orang tewas sementara 4 lainnya luka luka

Peristiwa terjadi saat sopir jip wisata kaget berpapasan dengan kendaraan lain dan sempat bersenggolan kemudian membanting setir.

Kontributor: Hana Purwadi

Produser : Hendra Kambil

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News