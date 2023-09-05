Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengatakan tidak ada kemajuan yang signifikan dalam mengatasi krisis Myanmar. Terutama dalam mengimplementasikan pendekatan Lima Poin Konsensus (5PC) yang mana dalam praktiknya dibutuhkan pendekatan (engagement) dari semua pihak yakni para Menlu ASEAN.

Hal ini disampaikannya usai menggelar rangkaian sesi retreat dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (5/9/2023).

Walaupun begitu, semua Pemimpin negara ASEAN sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia. Di mana dalam 9 bulan terakhir Indonesia telah melakukan 145 engagements.

Adapun komitmen ASEAN untuk terus membantu rakyat Myanmar dengan menyepakati pembentukan troika antara current Chair, previous Chair, and next Chair. Keterwakilan non-politis Myanmar dipertahankan.

Reporter : Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News