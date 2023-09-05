PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui inovasi Learning Management System (LSM) Satudiangkasa berhasil meraih penghargaan Indonesia Awards 2023 pada kategori Special Recognition of Outstanding Iniative.

LSM Satudiangkasa merupakan inovasi portal belajar untuk mendukung pekerjaan dan kompetensi karyawan PNM. Portal interaktif ini menampilkan media pembelajaran berupa video, modul, e-book, dan kuis yang berbasis aplikasi dan website. Mengusung konsep virtual yang trendi dan menyenangkan, sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Penghargaan diterima langsung Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi PT Permodalan Nasional Madani Sunar Basuki. Malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 yang digelar oleh iNews Media Group ini berlangsung di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023), dan disiarkan secara live di iNews TV, serta streaming melalui Vision+ dan RCTI+.

