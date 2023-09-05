...

Inovasi LMS Satudiangkasa, PNM Raih Indonesia Awards 2023

Feri Usmawan, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 21:00 WIB
PT Permodalan Nasional Madani  (PNM)  melalui inovasi Learning Management System (LSM) Satudiangkasa berhasil meraih penghargaan Indonesia Awards 2023  pada kategori Special Recognition of Outstanding Iniative. 
 
LSM Satudiangkasa merupakan inovasi portal belajar untuk mendukung pekerjaan dan kompetensi karyawan PNM. Portal interaktif ini menampilkan media pembelajaran berupa video, modul, e-book, dan kuis yang berbasis aplikasi dan website. Mengusung konsep virtual yang trendi dan menyenangkan, sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. 
 
Penghargaan diterima langsung Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi PT Permodalan Nasional Madani Sunar Basuki. Malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 yang digelar oleh iNews Media Group ini berlangsung di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023), dan  disiarkan secara live di iNews TV, serta streaming melalui Vision+ dan RCTI+.

