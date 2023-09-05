Mendagri Tito Karnavian resmi melantik sembilan Pj Gubernur pada, Selasa (5/9/2023). Di antaranya adalah Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Lalu ada Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah hingga Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Mendagri Tito memimpin langsung pengambilan sumpah kesembilan Pj Gubernur. Lalu dilanjutkan penandatangan sejumlah dokumen.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

