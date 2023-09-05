Ganjar Pranowo berpamitan kepada ribuan warga Jateng. Acara bertajuk 'Terimakasih Jawa Tengah' ini digelar di halaman Kantor Gubernur.

Ucapan perpisahan itu mengundang haru warga yang datang. Warga mengucapkan rasa terima kasih kepada Ganjar. Banyak yang berharap Ganjar dapat melanjutkan karir politiknya menjadi presiden.

Reporter : Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

