Pemadam kebakaran akhirnya mampu memadamkan kobaran api yang menghanguskan 1 hektare lahan tempat pengasinan ikan. Sebanyak 3 kendaraan dan 15 anggota diterjunkan untuk memadamkan api.

Akibat kejadian ini, 3 bangunan habis terbakar. Api hampir menyambar tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang ada di lahan tersebut. Api diduga berasal dari taman bunga yang tidak jauh dari lokasi kejadian.

Kontributor: Ilham Nugraha

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

