Puslabfor Polri Lakukan Olah TKP 9 Kapal yang Terbakar di Jakarta Utara

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 20:00 WIB
Tim Pusat Laboratorium dan Forensik (Puslabfor) Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) 9 kapal nelayan yang terbakar di Dermaga Barat, Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa (5/9/2023). 
 
Dalam olah TKP tersebut, petugas merekam sejumlah alat bukti yang menjadi penyebab 9 kapal terbakar. Selain itu, petugas juga meminta keterangan terhadap beberapa saksi yang diduga mengetahui awal mula terjadinya kebakaran. 
 
Dalam olah TKP, tim puslabfor menemukan dan mengambil sampel berupa arang dan instalasi kabel listrik. 
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

