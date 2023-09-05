Tim Pusat Laboratorium dan Forensik (Puslabfor) Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) 9 kapal nelayan yang terbakar di Dermaga Barat, Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa (5/9/2023).

Dalam olah TKP tersebut, petugas merekam sejumlah alat bukti yang menjadi penyebab 9 kapal terbakar. Selain itu, petugas juga meminta keterangan terhadap beberapa saksi yang diduga mengetahui awal mula terjadinya kebakaran.

Dalam olah TKP, tim puslabfor menemukan dan mengambil sampel berupa arang dan instalasi kabel listrik.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

