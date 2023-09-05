Ganjar Pranowo menyampaikan pidato terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah pada masyarakat di pelataran kantor gubernur Jawa Tengah. Banyak cerita yang tidak akan mudah dilupakan selama 10 tahun menjadi orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah.

Bacapres Partai Perindo itu mengaku selama menjadi Gubernur tidak pernah merasa menyerah meski pun mendapat kritik dari kalangan aktivis mahasiswa maupun buruh. Dia menyebut kritik itu lah yang menjadi energi bagi dirinya agar terus memberikan yang terbaik.

Dia kembali mengenang saat mahasiswa maupun kaum buruh melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aksi unjuk rasa selalu disambutnya dengan baik meski pagar kantornya sampai roboh.

Reporter : Irfan Ma'ruf

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News