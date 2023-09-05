...

Momen Ganjar Menangis di atas Panggung saat Perpisahan dengan Warga Jateng

Eka Setiawan, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 18:30 WIB
A A A
Gubernur Jateng 2 periode Ganjar Pranowo tak kuasa menahan tangis. Kejadian ini terjadi di atas panggung pesta rakyat Terimakasih Jawa Tengah, Selasa (5/9/2023).
 
Ganjar menangis setelah melihat video testimoni yang diputar. Video itu berisi kesan orang-orang terdekat Ganjar Pranowo. Suasana juga menjadi haru ketika istri Atikoh Ganjar dan anaknya Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke atas panggung. 
 
Acara ini sendiri merupakan perpisahan kepada Ganjar yang purnatugas sebagai Gubernur Jateng.
 
Reporter : Eka Setiawan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

