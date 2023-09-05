Diduga akibat korsleting listrik pada mesin ATM, minimarket 2 lantai di Tangerang, banten terbakar pada selasa (5/9) siang

Sebelum api membesar dan membakar minimarket, sempat terjadi ledakan dan membuat warga di sekitar lokasi panik.

Tiga unit mobil pemadam kebakaran dari kabupaten tangerang yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api setelah 2 jam

Kontributor: Aimarani

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

