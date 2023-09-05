Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat menyebabkan Kabupaten Natuna terpapar kabut asap sejak Minggu (3/9) kemarin. Kabut asap menyebabkan jarak pandang menurun hingga 3-4 kilometer dan membuat kualitas udara di Natuna tidak sehat.

Kabut asap diperkirakan akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan akibat kondisi angin yang bertiup dari arah tenggara. Tidak hanya itu, kabut asap juga mengakibatkan mata terasa perih dan sakit pada tenggorokan

Kontributor: Alfie Al Rasyid

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

