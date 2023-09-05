Inilah rekaman video amatir warga saat petugas keamanan Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan menenangkan seorang ibu yang diduga hendak bunuh diri.

Video tersebut juga menampilkan satu petugas lainnya yang turut mengamankan bayi dari tangan ibu tersebut. Dari hasil pengecekan kepolisian, narasi yang menyebut ibu tersebut hendak membuang anaknya ke jalur kereta tidaklah benar.

Informasi dari petugas keamanan stasiun, sang ibu yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut hendak bunuh diri bersama bayinya di jalur kereta.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

