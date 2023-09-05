Staf panti rehabilitasi narkoba disandera penghuni, Selasa (5/9). Panti rehabilitasi narkoba berada di Rempoa, Ciputat, Tangsel, Banten.

Fasilitas panti rehabilitasi juga dirusak oleh penghuni yang mengamuk. Staf panti rehabilitasi yang disandera dikurung dalam kamar mandi. Penghuni mengamuk diduga tidak kuat menjalani rehabilitasi.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: B. Lilia Nova

