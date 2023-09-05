...

OKEZONE UPDATES: Kuburan di Tengah Jalan hingga Jasa Lukis Wajah di FIBA 2023

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 07:36 WIB
A A A
Okezone Updates dibuka dengan aksi warga di Asahan, Sumut, yang membuat kuburan di tengah jalan lantaran kesal karena sudah belasan tahun jalan rusak tidak kunjung diperbaiki. Video berikutnya, ratusan masyarakat melakukan aksi bersih-bersih di kawasan pesisir tambak Rejo, Semarang, Jateng.
 
Okezone Updates ditutup dengan antusiasme penonton dengan jasa lukis wajah gratis di FIBA 2023. Cat yang digunakan dipastikan aman di wajah penonton.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini