Highlights FIBA World Cup 2023: Kejutan! Lithuania Jungkalkan Amerika Serikat 110-104

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 04 September 2023 13:30 WIB
Timnas Basket Lithuania secara mengejutkan memberikan kekalahan perdana untuk Amerika Serikat di FIBA World Cup 2023 dengan skor 110-104. 
 
Peringkat 1 Dunia itu tak mampu membendung agresivitas Lithuania yang terus memimpin sejak kuarter pertama. Kubu Amerika Serikat sebenarnya tak tinggal diam, Anthony Edwards tampil luar biasa dalam usaha mengejar skor dengan menjadi penyumbang poin terbanyak dengan 35 angka.
 
Sementara Lithuania tampil baik secara kolektif di mana Vaidas Kariniauskas jadi top skor dengan 15 poin dan Tadas Sedkersis catatkan double-double dengan 11 poin serta 11 rebounds.  Hasil ini membuat Lithuania keluar sebagai juara Grup J sementara Amerika Serikat menempati posisi runner up, keduanya sama-sama lolos ke perempat final. 
 
Produser: Andika Gesta
