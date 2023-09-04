Seorang wanita muda berinisial V (35) nyaris melakukan percobaan bunuh diri. Ia terlihat mondar-mandir di parapet jendela lantai 11 Apartemen di Penjaringan. Wanita itu terus menatap kosong ke bawah.
Bersama keluarga, petugas terus membujuk wanita itu supaya mengurungkan niatnya melompat. Setelah hampir 2 jam, akhirnya wanita itu bisa diamankan dari pinggir parapet.
Reporter : Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow