Bentrokan Dua Kelompok Terjadi di Kapuk Muara, Satu Korban Terkapar di Jalan

Yohannes Tobing, Jurnalis · Senin 04 September 2023 22:00 WIB
Bentrokan terjadi di Jl. Kapuk Muara Raya, Jakarta Utara pada Senin (4/9/2023) malam. Dua kelompok terlibat bentrok di tengah jalan yang sedang ramai. Aksi bentrokan ini bermula saat sekelompok pertama yang menaiki truk terbuka melintas menuju Teluk Gong.
 
Kemudian kelompok kedua mengejar sambil membawa bambu, batu dan celurit. Terlihat satu orang dari kelompok pertama terkapar di jalanan. Belum diketahui pasti awal mula atau penyebab dari bentrokan ini.
 
Reporter : Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

