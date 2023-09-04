Petugas gabungan kembali menggelar razia uji emisi di Pademangan, Senin (4/9/2023). Sebanyak 22 kendaraan terjaring razia. Dari 22 kendaraan tersebut terdapat satu kendaraan tak lolos.

Polisi memberi kelonggaran karena pengemudi mengakui kesalahan dalam merawat mobil.

Dalam razia uji emisi kali ini dilakukan dengan sangat terbatas. Hal ini mengingat tempat dan perlengkapan yang sangat terbatas sehinggapetugas menindak kendaraan secara selektif.

