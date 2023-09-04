...

Api Karhutla Dekati Peternakan Ayam Milik Warga di Palangka Raya

Ade Sata, Jurnalis · Senin 04 September 2023 20:31 WIB
Sepuluh hektare lahan gambut di kawasan Jalan Yos Sudarso Ujung, Palangka Raya terbakar. Kobaran api menjalar mendekati kandang peternakan ayam milik warga, upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air.
 
Petugas terpaksa memanfaatkan sumur bor milik warga agar bisa melokalisir api agar tidak meluas ke permukiman.
 
Diduga lahan sengaja dibakar untuk membersihkan lahan karena petugas menemukan adanya bekas tebangan pohon.
 
Kontributor: Ade Sata

(fru)

