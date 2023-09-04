Sepuluh hektare lahan gambut di kawasan Jalan Yos Sudarso Ujung, Palangka Raya terbakar. Kobaran api menjalar mendekati kandang peternakan ayam milik warga, upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air.

Petugas terpaksa memanfaatkan sumur bor milik warga agar bisa melokalisir api agar tidak meluas ke permukiman.

Diduga lahan sengaja dibakar untuk membersihkan lahan karena petugas menemukan adanya bekas tebangan pohon.

Kontributor: Ade Sata

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News