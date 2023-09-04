Belasan remaja berstatus pelajar bersujud dan menangis dihadapan orang tuanya usai diamankan Polisi. Mereka diamankan saat akan tawuran, polisi juga mengamankan sajam dan miras dari para remaja ini.

Empat belas remaja ini dikembalikan kepada orang tua mereka dan diminta menandatangani surat pernyataan mereka juga wajib mengikuti apel di Polres Purbalingga dan menjalani wajib lapor 2 kali seminggu.

Kontributor: Catur Edi Purwanto

