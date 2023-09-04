Kota Jambi dan Kabupaten Muarojambi mulai diselimuti kabut asap tipis. Kondisi ini tak lepas dari kebakaran lahan sejak dua pekan ini.

Dampaknya, kualitas udara dua hari masuk kategori tidak sehat. Jarak pandang juga menurun signifikan. Dari sebelumnya 10 km menjadi 8 km lantaran kabut asap.

BMKG mengimbau pengendara motor dan pengemudi perahu di sungai agar berhati-hati.

Reporter : Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

