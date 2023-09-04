...

Bertemu PM Xanana Gusmao di Istana, Jokowi Berharap Kemitraan dengan Timor Leste Dipererat

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 04 September 2023 19:15 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan PM Timor Leste Xanana Gusmao di Istana Merdeka, Senin (4/9/2023).
 
Jokowi turut didampingi Menlu Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
 
Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sangat mendukung keanggotaan Timor Leste pada ASEAN. Dukungan tersebut salah satunya melalui peningkatan kapasitas pejabat Timor Leste.
 
Reporter : Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini