Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan PM Timor Leste Xanana Gusmao di Istana Merdeka, Senin (4/9/2023).

Jokowi turut didampingi Menlu Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sangat mendukung keanggotaan Timor Leste pada ASEAN. Dukungan tersebut salah satunya melalui peningkatan kapasitas pejabat Timor Leste.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

