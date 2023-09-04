Kebakaran hebat melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) B, Pegongsoran, Pemalang, Jawa Tengah. Tumpukan sampah seluas 4 hektare terbakar sejak 3 hari lalu dan hingga saat ini belum bisa dipadamkan.

Angin kencang memperparah kobaran api hingga menyebar ke seluruh lahan. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan namun belum mampu memadamkan api. Akibat kebakaran, asap tebal memasuki pemukiman penduduk sehingga membahayakan kesehatan.

Kontributor: Suryono Sukarno

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

