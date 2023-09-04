Inilah detik-detik kebakaran menghanguskan sebuah kafe di Bojonegoro, Jawa Timur. Warga sekitar sempat panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya
Api bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar beserta 1 unit water suplai dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Namun diduga api berasal dari kompor gas di dapur restoran
Kontributor: Dedi Mahdi
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
