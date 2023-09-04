Ribuan warga di Kabupaten Batanghari, Jambi menjerit. Pasalnya, kabel pompa intake milik PDAM Tirta Batanghari hilang dicuri.

Akibatnya, ribuan pelanggan air minum bersih tidak dapat mandi. Selain itu kebutuhan harian lainnya juga terancam kesulitan.

Berdasarkan informasi, pelaku melakukan aksinya pada malam hari. Kejadian terungkap saat petugas mendapatkan laporan dari masyarakat.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

