Kebakaran melanda pabrik masker di Mojoagung, Jombang, Senin (4/9) dini hari. Kebakaran berasal dari ruang kompresor yang ada di lorong utara pabrik.

Petugas dari PMK Jombang yang mendapat laporan langsung datang ke TKP. Beruntung, sebelum merembet ke bangunan lain api berhasil dipadamkan.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran pabrik masker ini.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Akira Aulia W

(fru)

