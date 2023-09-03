Suasana jalan Malioboro, Yogyakarta meriah dengan kehadiran ribuan warga yang mengenakan beragam busana tradisional. Acara Malioboro menari 2023 berlangsung meriah di sepanjang jalan romantis Kota Yogya pada, Sabtu (2/9/2023).

Diikuti sebanyak 1500 peserta, acara Malioboro menari 2023 memecahkan rekor MURI dengan kategori penari terbanyak mengenakan busana tradisional. Gelaran acara Malioboro menari 2023 selain memecahkan rekor MURI, sekaligus rangkaian perayaan 11 tahun keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Reporter : Gunanto Farhan

Producer : Dea K. Charity

(fru)

