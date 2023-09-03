...

Highlights FIBA World Cup 2023: Sengit! Prancis Jinakkan Pantai Gading 87-77

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 03 September 2023 13:15 WIB
Timnas Basket Prancis berhasil memenangi pertarungan sengit lawan Pantai Gading dengan skor 87-77 di babak klasifikasi Grup P FIBA World Cup 2023.
 
Usai gagal melaju ke 16 besar, Prancis cukup kesulitan untuk mengalahkan wakil asal Afrika ini dan sempat kehilangan keunggulan di kuarter kedua.
 
Isaia Cordiner jadi penyumbang angka terbanyak dengan 19 poin. Sementara di kubu Pantai Gading Nisre Zouzoua jadi penyumbang angka terbanyak dengan 18 poin.
 
Hasil ini membuat Prancis masih menjaga asa untuk finis terbaik di perebutan tempat ke-17.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

