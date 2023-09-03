...

Video Profile Partai Perindo

Adhika Rasyid Reda, Jurnalis · Minggu 03 September 2023 21:15 WIB
Lahir dari semangat untuk mengembalikan cita-cita kemerdekaan, Partai Perindo hadir untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur berlandaskan Pancasila.
 
Atas dasar surat Kemenkumham 8 Oktober 2014, Partai Perindo resmi berdiri ditengah blantika perpolitikan Tanah Air. Membentuk organisasi yang solid, menjadi langkah awal partai, setelah menggelar deklarasi di Jakarta, 7 Februari 2015.
 
Dalam waktu singkat, Partai Perindo telah tumbuh pesat dengan kepengurusan nasional sampai tingkat Desa/Kelurahan.
 
Partai Perindo hadir bukan untuk meramaikan peta perpolitikan nasional. Partai Perindo hadir dengan idealisme dan nilai yang luhur, dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat harus diwujudkan terlebih dahulu, sebelum persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan dengan kokoh.
 
Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara wajib melindungi, mensejahterakan dan memberikan pendidikan yang baik bagi rakyat.
 
Di dalam tatanan sosial rakyat Indonesia saat ini, sistem kapitalisme dan pasar bebas belum tepat untuk diterapkan. Sistem ini lebih cocok bagi negara yang sudah mapan dari tingkat kesejahteraan dan pendidikan.
 
Meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka lebih dari 78 tahun, mayoritas rakyat Indonesia saat ini masih belum mapan. Perlu ada kebijakan khusus yang berpihak kepada mereka, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang dan maju, sehingga ikut berperan sebagai mesin ekonomi membangun kesejahteraan bangsa.
 
Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini, Partai Perindo bertekad menjadi partai yang besar, termasuk mengembangkan sayap-sayap partai, agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

