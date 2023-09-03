Beginilah rekaman video amatir milik warga saat menemukan seorang bayi. Bayi berjenis kelamin peremuan itu ditemukan di depan rumah warga. Kondisi bayi berada di dalam keranjang lengkap dengan botol susunya

Menurut warga, awalnya ia mendengar suara seperti kucing. Setelah di cek ia dikejutkan dengan adanya bayi tersebut. Diduga bayi perempuan itu sengaja dibuang oleh orang tuanya

Guna mendapat perawatan intensif bayi dibawa ke RSUD Kab. Bogor

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira Aulia W

(fru)

