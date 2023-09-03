...

Diduga Dibuang, Bayi Perempuan Ditemukan di Depan Pintu Rumah

Iyung Rizki, Jurnalis · Minggu 03 September 2023 10:30 WIB
Beginilah rekaman video amatir milik warga saat menemukan seorang bayi. Bayi berjenis kelamin peremuan itu ditemukan di depan rumah warga. Kondisi bayi berada di dalam keranjang lengkap dengan botol susunya 
 
Menurut warga, awalnya ia mendengar suara seperti kucing. Setelah di cek ia dikejutkan dengan adanya bayi tersebut. Diduga bayi perempuan itu sengaja dibuang oleh orang tuanya 
 
Guna mendapat perawatan intensif bayi dibawa ke RSUD Kab. Bogor 
 
Kontributor: Iyung Rizki 
Produser: Akira Aulia W

