...

Datangkan Mason Greenwood dari Manchester United, Fans Getafe Semringah di Luar Stadion

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 02 September 2023 15:44 WIB
A A A
Sekelompok fans Getafe merayakan kedatangan Mason Greenwood dari Manchester United. Dari luar Stadion Coliseum Alfonso Perez, Mereka begitu semringah usai mendapat kabar perekrutan Greenwood.
 
Getafe meminjam Greenwood dari Man Uninted selama satu musim. Sebelumnya, pemain 21 tahun itu diskors dari skuad Setan Merah sejak Januari 2022 lalu.
 
Greenwood dituduh melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap mantan kekasihnya.  Kini, ia berusaha bangkit untuk bisa membangun kembali karir sepak bolanya bersama klub barunya Getafe.
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini