Sekelompok fans Getafe merayakan kedatangan Mason Greenwood dari Manchester United. Dari luar Stadion Coliseum Alfonso Perez, Mereka begitu semringah usai mendapat kabar perekrutan Greenwood.

Getafe meminjam Greenwood dari Man Uninted selama satu musim. Sebelumnya, pemain 21 tahun itu diskors dari skuad Setan Merah sejak Januari 2022 lalu.

Greenwood dituduh melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap mantan kekasihnya. Kini, ia berusaha bangkit untuk bisa membangun kembali karir sepak bolanya bersama klub barunya Getafe.

------------

